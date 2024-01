Con la morte di Franz Beckenbauer il calcio perde uno dei giocatori più grandi di tutti i tempi. Soprannominato il Kaiser, chi non ricorda l’epica immagine con il campione tedesco “fasciato”, he resta in campo in Italia-Germania, con una spalla lussata?

Era durante la Partida del Siglo, la Partita del Secolo, ovvero la semifinale del IX campionato mondiale di calcio tra le nazionali di Germania Ovest e Italia, che si svolse allo stadio Azteca di Città del Messico il 17 giugno 1970 e vide la vittoria italiana con il punteggio di 4 a 3 dopo i tempi supplementari, al termine di continui cambi di risultato.