In Belgio, in un pub sulla costa del Mare del Nord, è andata in scena una competizione tanto originale quanto folle. 70 partecipanti, provenienti da 15 Paesi, si sono sfidati nel comune di De Panne a colpi di “imitazione”: questa particolare gara, infatti, prevede che ogni partecipante riproduca l’inconfondibile stridio del gabbiano di fronte a una giuria, che dovrà valutare suono e performance. Si tratta di un vero e proprio campionato europeo che va in scena ogni anno e per il quale non si vince alcun premio in denaro.