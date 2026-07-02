Tragedia ad Anversa, in Belgio, dove nella giornata di ieri un incendio è divampato in un condominio di dieci piani causando la morte di sei persone e numerosi feriti. Tutto è accaduto attorno alle dieci del mattino, quando una enorme colonna di fumo ha oscurato il cielo della città portuale fiamminga, provocata dalle fiamme che hanno avvolto l’edificio residenziale nel quartiere Linkeroever, sulla riva sinistra del fiume Schelda.

Molte delle persone tratte in salvo sono state accolte in una casa di riposo di fronte all’edificio, trasformata in centro di accoglienza dove viene fornito anche supporto psicologico e dove si è recata anche la sindaca facente funzioni della città Els van Doesburg. I soccorritori, intanto, continuano a cercare eventuali altre vittime tra gli oltre 200 residenti dell’edificio. Sul web, intanto, sono state diffuse le immagini della drammatica fuga di un uomo che, intrappolato sul balcone dal fumo, è riuscito a mettersi in salvo passando attraverso la finestra dell’appartamento accanto.