Due giovani donne sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza mentre rubavano prodotti all’interno della farmacia del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, situata in via Tommaso Albinoni, nei pressi della stazione ferroviaria. Le immagini mostrano le due ragazze, entrambe poco più che ventenni, avvicinarsi agli scaffali dedicati alle creme per il corpo fingendo di osservare i prodotti solari. Approfittando della distrazione del personale, impegnato a servire i clienti, avrebbero nascosto diverse confezioni sotto gli indumenti per poi uscire senza destare sospetti.

Secondo una prima ricostruzione, il valore della merce sottratta ammonterebbe a circa mille euro. Il filmato è stato consegnato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini anche con il supporto del sistema di videosorveglianza comunale. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nei giorni scorsi nelle farmacie di Palestrina e Ceccano, dove sarebbero state utilizzate modalità analoghe.

Il sindaco Mastrangeli ha deciso di diffondere il video sui social per mettere in guardia gli altri commercianti. “Episodi come questo lasciano un profondo senso di amarezza. Dietro ogni attività commerciale ci sono persone che lavorano con sacrificio, correttezza e impegno ogni giorno. E vedere tradita questa fiducia fa male. Abbiamo deciso di condividere queste immagini per sensibilizzare gli altri esercenti e invitarli a mantenere sempre alta l’attenzione. La prevenzione con telecamere di alta definizione in diverse posizioni del locale, insieme alla collaborazione con le forze dell’ordine, resta il modo migliore per contrastare episodi di questo genere”, ha dichiarato.