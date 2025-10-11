La città di Berlino ha celebrato l’apertura del suo annuale Festival delle Luci, un’occasione in cui monumenti e spazi pubblici si trasformano in opere d’arte luminose. Per questo particolare e suggestivo evento, in corso nella capitale tedesca fino al 15 ottobre, oltre cento monumenti e luoghi simbolo della città si vestono di luci e giochi di colore. Quest’anno i temi scelti sono quelli della coesione, della comunità e della connessione, con il motto “Let’s Shine Together” (“Brilliamo insieme”).

Le immagini dell’evento

Tra i luoghi scelti per questo evento, trasformati in veri e propri palcoscenici, ci sono il castello di Charlottemburg, la Porta di Brandeburgo, il Duomo e la Potsdamer Platz. Ogni sera, con l’arrivo del buio, oltre cento “tele virtuali” si animano dalle 19 alle 23 con spettacolari installazioni luminose che ridisegnano i profili degli edifici storici. Quello che viene offerto a residenti e turisti è l’opportunità di vedere l’architettura storica di Berlino da una prospettiva completamente nuova.

Sono migliaia, infatti, le persone che assistono all’evento e a queste suggestive scenografie, puntualmente immortalate con gli smartphone. Il Festival delle Luci, che si tiene ogni autunno, è diventato in poco tempo uno degli eventi culturali più amati di Berlino.