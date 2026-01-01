Nei giorni scorsi, per la prima volta dall’inizio del conflitto a Gaza, ha riaperto a Betlemme il “Walled Off Hotel”, l’hotel progettato e arredato dal celebre artista Banksy con le proprie opere. Questa struttura, situata a 40 chilometri dall’aeroporto Ben Gurion di Betlemme, rappresenta un vero e proprio progetto politico: l’hotel, infatti, si affaccia di fronte al muro che separa Israele dalla Cisgiordania. “La peggiore vista al mondo”, recita ironicamente lo slogan ideato dallo stesso Banksy.

La riapertura del “Walled Off Hotel”

Il “Walled Off Hotel” è nato nel 2017 ma in origine era stato concepito come una mostra temporanea. Da allora ha attirato decine di migliaia di visitatori, incuriositi anche dalla sua posizione di fronte alla barriera di separazione israeliana. L’hotel, chiuso dopo il 7 ottobre 2023 e riaperto solo di recente, è composto da numerosi corridoi e stanze, da un museo interno e da una galleria d’arte al piano terra. Ogni ambiente è caratterizzato dall’allestimento di opere e installazioni “politiche” dell’artista che invitano a riflettere sui concetti di memoria, identità e frontiera.