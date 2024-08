Bianca Atzei si ritrova il figlio Noa di un anno sul palco: lei lo prende e canta con lui in braccio VIDEO

Bianca Atzei canta sul palco del Tanka Village a Villasimius in Sardegna. Improvvisamente arriva il figlio Noa Alexander e la cantante 37enne lo prende in braccio davanti a tutti. La scena è finita sui social: la cantante sarda nata a Milano, con il figlio in braccio ha cantato il brano sardo “No potho reposare”.

Nella didascalia del video, Bianca ha scritto parole dolcissime dedicate al figlio, nato dall’unione con il presentatore e comico Stefano Corti nel gennaio del 2023: “Non mi è mai successo qualcosa di più bello. Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere. Il bene che mi fai è immenso e io son pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio”. Anche Corti ha pubblicato sui social il filmato, scrivendo: “L’amore vero. La mia famiglia”.

Chi è Bianca Atzei

Bianca Atzei, in carriera ha lavorato con alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, come Kekko Silvestre dei Modà, Gianni Morandi, Alex Britti, Gigi D’Alessio, J-Ax, Loredana Bertè, Ron, Ultimo, Marco Masini e Arisa, raccogliendo oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube tra singoli suoi e brani incisi in collaborazione. Dopo aver pubblicato alcuni singoli con l’etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015 con il brano Il solo al mondo e al Festival di Sanremo 2017 con il pezzo Ora esisti solo tu.