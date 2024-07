Biden non molla e insiste: “Io sono il candidato e vincerò. Trump lavora per Big Pharma, io per gli americani” VIDEO

Biden non molla e insiste: “Io sono il candidato e vincerò. Trump lavora per Big Pharma, io per gli americani” (Foto Ansa) – Blitz Quotidiano

Joe Biden non molla, anzi, rilancia e insiste: “Sono e sarò l’unico candidato democratico alla Casa Bianca”. “Correrò e vincerò”, ha detto il presidente americano a un evento elettorale a Detroit, nel Michigan. “Io sono il candidato e voi dovete decidere”, ha sottolineato mentre i suoi sostenitori urlavano “altri quattro anni”.

“Trump è un perdente – ha attaccato Biden -. L’ho battuto una volta e lo rifarò”. E ancora: “La stampa mi ha attaccato in questi giorni perché sbaglio qualche nome, a Trump invece le fanno passare tutte”. Il presidente ha accusato i reporter di non “ricordare” che il tycoon “ha scambiato Nancy Pelosi con Nikki Haley”.

“Vi assicuro che sto bene”, ha sottolineato il presidente Usa, aggiungendo che “dobbiamo finire il lavoro”. Biden ha anche ricordato che ha deciso di scendere in campo quando il figlio Beau è morto di cancro nel 2015. “Anche nel 2020 dicevano che avremmo perso e invece abbiamo vinto”.

“La stampa dice che sono ingenuo anche se ho 270 anni”, ha poi scherzato: “Ho solo 41 anni”.

L’attacco a Trump

In quanto a Trump, “lavora per le grandi aziende farmaceutiche e petrolifere, io lavoro per gli americani”, ha detto. “Siete con me? Fermiamo Donald Trump?”, ha gridato il presidente Usa ad una folla entusiasta. Biden è apparso determinato in questo comizio a Detroit, in quello che forse è il suo intervento più convincente delle ultime settimane. Nella città del Michigan Biden, che si definisce il presidente più pro-sindacati della storia, si è rivolto soprattutto agli operai del settore automobilistico e all’Uaw, il loro potente sindacato, che è stata fondamentale alle scorse elezioni.