Nella sua Birmingham sono stati moltissimi i fan che hanno voluto rendere omaggio a Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal e storico frontman dei Black Sabbath, morto il 22 luglio all’età di 76 anni. In tantissimi si sono radunati di fronte a un altare improvvisato presso la panchina che la località del Regno Unito ha dedicato a Ozzy e ai Black Sabbath, con i quali si era esibito per l’ultima volta lo scorso 5 luglio.

Fiori, biglietti e cori: l’omaggio a Ozzy

Centinaia di persone si sono organizzate per l’ultimo saluto al “principe delle tenebre”, deponendo fiori nei luoghi simbolo della band e lasciando un messaggio nel libro di condoglianze allestito nel locale museo di arte contemporanea. Fiori e bigliettini, ma anche brindisi con birra e cori da stadio nella sua Birmingham.

Intervistati, alcuni fan hanno ricordato l’impatto che Ozzy ha avuto sulle loro vite: “Senza di lui e senza i Sabbath non avrei niente, è come perdere un membro della famiglia”, ha detto qualcuno. Altri, invece, lo hanno ringraziato per la sua ultima storica esibizione, nel memorabile Back to the Beginning”: “In quel concerto stava soffrendo ma ci ha dato la migliore scaletta e la performance di una vita: è la definizione di perseveranza, è la definizione di resilienza, è la definizione di metal”. Intanto a Hollywood, alla Walk of Fame con decine di fan che si sono messi in fila accanto alla stella di Ozzy, si sta organizzando il lungo addio al cantante in vista dei funerali. Le volontà di Ozzy riguardo al suo funerale erano state indicate da lui stesso in un’intervista: “Non voglio che il mio funerale sia triste, voglio che sia un’occasione per dire grazie”.

Sono moltissimi i tributi arrivati dal mondo della musica, a partire proprio dagli altri tre membri storici dei Black Sabbath. “Non ce ne sarà un altro come lui”, ha dichiarato il chitarrista Tony Iommi. E il bassista Geezer Butler, riferendosi all’ultimo live, ha aggiunto: “Sono così contento di averlo potuto fare un’ultima volta”. Il batterista Bill Ward ha detto che Osbourne sarà per sempre nel suo cuore, concludendo un post con “Mai addio, grazie per sempre”. A loro si sono aggiunti tanti altri, come Elton John, che ha salutato un amico e “un grande pioniere che si è assicurato un posto nel pantheon degli dei del rock”, oltre a Ronnie Wood dei Rolling Stones, Rod Stewart, Robert Plant dei Led Zeppelin ed Alice Cooper.