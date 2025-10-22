Pochi giorni fa, una violenta e improvvisa grandinata ha colpito la città boliviana di Tarija, in quella che gli esperti hanno subito definito una “follia atmosferica”. Una tempesta di ghiaccio, durata circa mezz’ora, si è abbattuta sulla città sorprendendo gli abitanti. In precedenza, le temperature avevano superato i 30 °C, creando le condizioni ideali per un violento contrasto termico. L’improvviso cambiamento ha generato infatti una grandinata intensa, paragonata da alcuni testimoni a una vera e propria “valanga dal cielo”. Fortunatamente non si sono registrate vittime.

Il video della tempesta di ghiaccio

Sono stati diversi i video del fenomeno pubblicati sui social. Nelle immagini si vedono strade allagate, marciapiedi coperti di grandine, diversi veicoli rimasti bloccati, tetti danneggiati e fiumi di ghiaccio nelle vie cittadine. Alcuni residenti hanno poi raccontato di chicchi di grandine che hanno raggiunto i 5 centimetri, e di cumuli alti oltre 40–50 centimetri, che hanno richiesto ore di lavoro per essere rimossi.