Su una spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile, Babbo Natale ha raggiunto la riva a bordo di una moto d’acqua, non prima di essersi esibito in alcuni giri per la gioia dei presenti. La curiosa iniziativa fa parte di un progetto più ampio: regalare una giornata di divertimento e di svago ai bambini affetti da diverse patologie, tra cui tumori infantili, sindromi, disabilità e malattie rare.

Babbo Natale sulla moto d’acqua: il video

Dopo essersi presentato su una moto d’acqua, Babbo Natale si è esibito di fronte a molti bambini per la festa di Natale organizzata dai vigili del fuoco della città e da alcune organizzazioni no profit locali. Al suo arrivo, Babbo Natale ha poi distribuito i regali ai bambini.