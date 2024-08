Brasile, precipita aereo e finisce su un quartiere residenziale: morti tutti i 61 passeggeri a bordo VIDEO

Un aereo passeggeri è precipitato in un complesso residenziale della città di Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Si tratta di un aereo passeggeri turboelica modello ATR-72 della compagnia aerea Voepass Linhas Aéreas. A bordo c’erano 57 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio e nessuno è sopravvissuto. Il volo era partito da Cascavel (nello Stato di Paraná) ed era diretto a Guarulhos (San Paolo). La Polizia militare, Vigili del Fuoco e protezione civile hanno inviato numerosi uomini e mezzi sul posto per spegnere le fiamme provocate dal velivolo. “L’aereo ci ha sfiorato e poi si è schiantato”, ha raccontato ancora sotto choc un testimone della strage in Brasile. L’aereo – come riferisce la stampa locale – è precipitato a poca distanza dalla sua abitazione. “Oh mio Dio, un aereo s’è schiantato sulla casa del mio vicino”, ha esclamato in lacrime una donna, mentre girava uno dei video della tragedia ormai diventato virale nei social. Il velivolo è precipitato nel giardino di una casa di Vinhedo in cui si trovavano tre persone rimaste incolumi.

Nella zona in cui è precipitato l’aereo c’era “alto rischio di congelamento”

Nella regione compresa tra gli stati brasiliani di San Paolo e Paraná in cui l’aereo Voepass si è schiantato era attivo un allerta meteo per “l’alto rischio di congelamento”. Secondo le informazioni di Flightradar24 – servizio svedese che monitora i voli in tempo reale – due minuti prima dell’impatto al suolo l’aereo stava volando a un’altitudine di 17.000 piedi. Il rischio “grave” di formazione di ghiaccio si estendeva secondo le autorità aeronautiche internazionali dai 12.000 a 21.000 piedi. Il sud del Brasile è attraversato da un’ondata di freddo polare che raggiungerà il suo picco tra sabato e domenica.

Presidente Lula decreta tre giorni di lutto nazionale

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha decretato tre giorni di lutto nazionale in memoria delle 61 vittime morte nell’incidente aereo. Il bimotore modello ATR-72, di proprietà della compagnia brasiliana Voepass ,era decollato senza problemi alle 11.50 del mattino dall’aeroporto di Cascavel, nello Stato di Paraná, nel sud del Brasile in direzione aeroporto di Guarulhos dove non è mai arrivato. Sul volo, all’ultimo minuto, non era riuscito a salire un gruppo di passeggeri arrivato in ritardo. “Sono vivo per miracolo e ringrazio il funzionario che non mi ha permesso di salire a bordo”, ha dichiarato uno di loro alla stampa locale. Mentre i soccorritori sono al lavoro per recuperare i resti, gli esperti cominciano a interrogarsi sulle possibili cause tra cui, come detto, la formazione di gelo sulle ali dovuta al rapido abbassamento delle temperature nello Stato di San Paolo. Nel video che segue il momento in cui l’aereo precipita a terra: