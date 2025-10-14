Durante una serata alla fiera agricola ExpoQuinari, a Senador Guiomard, nello Stato brasiliano di Acre, uno dei sedili della ruota panoramica si è improvvisamente aperto mentre la giostra era in funzione. Un uomo si è aggrappato alla struttura metallica della ruota nel tentativo di salvarsi, evitando in questo modo di cadere nel vuoto.

Attimi di paura alla fiera

Il giro sulla giostra si è così trasformato in un vero e proprio incubo. La donna che si trovava accanto a lui, stando a quanto raccontato dai vigili del fuoco, è riuscita a tenersi saldamente alla seduta danneggiata fino all’arrivo dei soccorsi. Tramite una nota ufficiale, il Comune di Senador Guiomard, che ha organizzato l’evento, ha dichiarato che il parco divertimenti aveva superato tutte le ispezioni previste e che dopo l’incidente verranno effettuati nuovi controlli di sicurezza. Intanto sul web è diventato virale il video che mostra l’uomo mentre cerca disperatamente di rimanere aggrappato alla struttura della ruota panoramica in attesa dei soccorsi.