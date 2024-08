Brinda alla festa dell’amore davanti alla foto del suo ragazzo rapito da Hamas VIDEO

Durante la Festa di Tu Be-av, ossia la giornata di celebrazione dell’amore, Ziv, una ragazza israeliana, ha prenotato un tavolo per due sul lungomare di Tel Aviv. La giovane ha messo sulla sedia davanti a lei la foto di Eliya Cohen, il suo fidanzato. Il ragazzo, 27 anni, è stato rapito da Hamas lo scorso 7 ottobre.

Brinda davanti alla foto del suo ragazzo rapito da Hamas

La festa, quest’anno è stata segnata dalla nostalgia di chi non c’è più o è ancora nelle mani di Hamas. Ziv ha voluto brindare ieri sera, alla vigilia della popolare festività. Dopo il brindisi ha ricevuto gli abbracci dei passanti ed è scoppiata in lacrime. Sulla tavola, nel video postato su Instagram, si vede la bottiglia di vino, la pasta, due piatti e due bicchieri per festeggiare. Di fronte a lei, sull’altra sedia, solo una foto: quella di Eliya. Il ragazzo è stato rapito al festival Nova il 7 ottobre e ancora nelle mani di Hamas nei tunnel di Gaza.

Ziv e il cartello “il mio fidanzato è ancora prigioniero”

Per l’occasione Ziv ha indossato un vestito rosso ed ha attaccato al tavolino un piccolo cartello con su scritto: “Il mio fidanzato è ancora prigioniero a Gaza”. Lei è miracolosamente sopravvissuta all’attacco terroristico al festival nascondendosi in un piccolo rifugio. Con Ziv c’erano altri ragazzi che sono stati uccisi dalle granate tirate dai miliziani. Gli stessi che hanno rapito Eliya.