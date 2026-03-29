Nei giorni scorsi, tramite un breve video pubblicato sui social, Bruce Springsteen, in compagnia della E Street Band al completo, ha annunciato il “Land of Hope and Dreams US Tour”, che prenderà il via il prossimo 31 marzo da Minneapolis, luogo delle proteste contro Trump, per concludersi proprio a Washington DC. Nel video, l’artista ha lanciato un messaggio chiaro e inequivocabile, sfidando apertamente la politica del presidente Donald Trump come già fatto nei mesi precedenti: “Stiamo vivendo tempi bui, inquietanti e pericolosi, ma non disperate: la cavalleria sta arrivando! Scuoteremo la vostra città per festeggiare e difendere l’America: la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione e il nostro sacro sogno americano. Porteremo la speranza contro la paura, la democrazia contro l’autoritarismo, lo stato di diritto contro l’illegalità, l’etica contro la corruzione, l’unità contro la divisione e la pace contro la guerra!”.