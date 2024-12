Matteo Salvini e Carlo Calenda si sono scontrati durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Il botta e risposta è avvenuto sull’amministrazione Trump. Calenda ha chiesto a Salvini un parere sulle nomine annunciate dal tycoon. Tra queste c’è quella di Kristi Noem, la governatrice del South Dakota nota per aver sparato al suo cane di soli 14 mesi perché indisciplinato. Alla donna dovrebbe andare la sicurezza nazionale. Salvini ha parlato di lei prima di aggiungere: “Gli altri non li conosco”. Calenda a questo punto ha replicato: “Ma come non li conosci?” E Salvini: “Ho il brutto vizio di non leggere i giornali per garantire il mio fegato”.

Calenda allora ha reagito attaccandolo: “Ah vabbè. Quindi il vicepresidente del Consiglio italiano non sa chi ha nominato Trump, però dà un giudizio meraviglioso su quello che farà Trump. È complicato“.

Salvini ha risposto parlando di Elon Musk e Vivek Ramaswamy, i due miliardari scelti dal neopresidente repubblicano per la gestione del dipartimento dell’Efficienza governativa. Il leader della Lega ha sottolineato di conoscerli direttamente, giudicandoli positivamente. Calenda ha poi pungolato ancora il leader della Lega: “Musk? Quello che arresteresti per il reato globale della GPA?” E ancora: “Quello che si fa le canne?” Salvini, cercando di stemperare la tensione, ha risposto: “Non mandiamola in vacca”.

Calenda alla fine del battibecco ha però continuato a controbattere alzando anche la voce e invitando, il vicepremier, a informarsi meglio prima di esprimere giudizi.