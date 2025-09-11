Nel porto di Long Beach, in California, oltre 60 container si sono rovesciati in mare da una nave cargo. Secondo il portavoce del porto di Long Beach, i container sono caduti da una nave chiamata Mississippi, poco prima delle 9 del mattino, ora locale, nella giornata di ieri. Stando alle dichiarazioni del portavoce, non si sono registrati feriti nell’incidente.

Il video dei container in acqua

Il terminal container Pier G, uno dei sei del porto, ha temporaneamente sospeso le operazioni di scarico e carico delle navi, mentre le autorità lavoravano per mettere in sicurezza i container. Quello di Long Beach, distante circa 32 chilometri da Los Angeles, è uno dei porti marittimi più trafficati del Paese: il 40% di tutti i container marittimi degli Stati Uniti, infatti, transita attraverso questo porto o attraverso quello di Los Angeles.

La Mississippi batte bandiera portoghese ed è arrivata a Long Beach dopo essere partita il 26 agosto dal porto di Yantian a Shenzhen, in Cina, secondo i siti web di tracciamento delle navi. Le immagini dell’incidente hanno fatto rapidamente il giro del web.