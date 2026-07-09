La moglie di Roberto Vannacci, Camelia Mihailescu, racconta su Instagram di aver ricevuto molti insulti dopo la diffusione delle immagini che la ritraggono mentre fa il dito medio sotto al palco di una band che nei giorni scorsi, sul lungomare di Viareggio, ha suonato Bella Ciao vedendo il generale e la moglie passare in strada. Mihailescu ha raccontato di aver ricevuto vari insulti tra cui frasi come “zingara” e “devi remigrare”.

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La moglie del generale racconta la serata. Lei, il marito ed una coppia di amici sono andati a fare una passeggiata sul lungomare di Viareggio. Vannacci, come sempre accade, durante la passeggiata è stato fermato per selfie e strette di mano. Il gruppo di amici è poi passato nei pressi di un palco montato sul lungomare su cui stava suonando una band che, al loro passaggio, ha cominciato ad intonare Bella Ciao. Camelia Mihailescu ha continuato a passeggiare con il marito e gli amici prima di passare di nuovo davanti al palco da cui è partita di nuovo Bella Ciao: “Dato che è una canzone che mi piace mi sono messa a ballare lasciando da parte la connotazione politica”.

A quel punto la signora Vannacci racconta che due signore le hanno mostrato il dito medio. Lei ha reagito ricambiando il saluto: “Come mi ha insegnato mia madre, ho risposto al loro saluto allo stesso modo, mostrando il dito medio anch’io”. La signora Vannacci conclude poi il video con la frase: “Vi saluta l’immigrata rumena”.