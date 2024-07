Camionista prende a frustate i migranti che scendono dal tir: il video della vergogna

Presi a cinghiate e frustate, come fossero schiavi: così un camionista ha fatto scendere dal suo tir un gruppo di migranti, tra cui molte ragazze, che si era nascosto nel mezzo probabilmente per raggiungere la Francia. E’ accaduto nel pomeriggio all’autoporto di Ventimiglia. L’azione dell’uomo, su cui ora le forze dell’ordine stanno facendo accertamenti, è stata immortalata in un video diventato in poche ore virale.

Le frustate ai migranti

Nelle immagini si vede il camionista urlare per far scendere le donne, impaurite. Alcune riescono a fuggire evitando i colpi. Altre finiscono sotto le frustate. In tutto erano una dozzina di migranti di origine africana, saliti sul rimorchio del suo tir. Il camionista ha in mano la cinghia da carico con il terminale in acciaio, fa scendere i migranti che si trovano nel tir, e appena scendono li colpisce con la frusta improvvisata. Poco più di un minuto di violenza gratuita, quella che si vede nel video.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX le ragazze sarebbero di nazionalità eritrea, accolte la sera precedente presso la Caritas Intemelia di Ventimiglia dove sono tornate e hanno raccontato quanto accaduto. “Sono immagini che fanno impressione, fanno male”, ha detto Serena Regazzoni, responsabile dell’area immigrazione Caritas Intemelia, “da un paio di giorni notiamo più passaggi di persone in viaggio: minori, donne molto giovani. La mancanza di un campo di accoglienza continua a essere un vuoto incolmabile”.

La notte precedente il gruppo di migranti aveva dormito nel Pad, il punto di accoglienza diffusa creato in città per dare assistenza a chi arriva a Ventimiglia. Il Pad, struttura allestita accanto alla stazione cittadina, fa notare la Caritas, è l’unico riferimento per un supporto medico o per fornire aiuto ai migranti da quando il centro di accoglienza di Campo Roja è stato chiuso.