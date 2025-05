Ci sono incontri capaci di cambiare il corso delle cose. Lo ha scoperto Emily Lawson, veterinaria britannica, durante un viaggio in bicicletta nel cuore del Marocco e del deserto del Sahara. Tra le dune e le strade polverose, Emily ha incontrato una cagnolina randagia che, dopo una semplice carezza e un grattino dietro le orecchie, ha deciso di seguirla senza mai voltarsi indietro. “Le ho fatto una carezza e un grattino dietro le orecchie, e lei ci ha seguito per quasi 100 chilometri”, racconta la giovane su Instagram, lasciando emergere l’emozione per quel legame improvviso.

Dopo quasi 50 chilometri di corsa nel deserto, la piccola era stremata: i cuscinetti delle zampe erano consumati e camminare diventava sempre più difficile. Ma abbandonarla non era un’opzione. Emily e il suo gruppo hanno deciso di prendersene cura, proteggendole le zampe con delle calze e continuando il percorso insieme. “Era diventata la nostra ombra”, ricorda Emily.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Nomad Vet (@thenomadvet.nz)

Una scelta di cuore e una nuova vita

Quando l’avventura si è conclusa, è arrivata la decisione più importante: portare con sé la cagnolina in Inghilterra. Un gesto tutt’altro che semplice. In Marocco, infatti, i cani randagi sono milioni e l’adozione è un processo complicato. Emily, però, non ha esitato. Tra burocrazia, vaccini e controlli sanitari, ci sono voluti quattro mesi per completare le pratiche. Poi, finalmente, è tornata a prenderla.

Oggi la cagnolina vive con lei nel Regno Unito. “Ora sta benissimo. Ogni giorno ci sorprende con il modo in cui si sta adattando alla sua nuova vita”, racconta. E aggiunge: “Ci ha seguito non per cibo, acqua o riparo”.