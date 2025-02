Alzi la mano chi non ha mai fatto una gitarella in kayak nelle acque gelide dello Stretto di Magellano, laggiù alla fine del mondo nella Patagonia cilena. Adrián Simancas, analista, programmatore e musicista venezuelano di 24 anni, ha fatto di più: in escursione con il padre, ognuno sulla sua canoa gonfiabile gialla, si è fatto inghiottire da una balena, precisamente una megattera. Balena che ha avuto il buon gusto di assaporarlo per pochi secondi prima di sputarlo via.

Un video scioccante, registrato l’8 febbraio

Un video mostra l’incredibile scena, e anche il sangue freddo del papà improvvisato regista di film d’azione. Per gli storici, l’incidente è avvenuto a Punta Arenas, in Cile, nelle acque della baia di El Águila. Agli atti la testimonianza del giovane al canale televisivo Tvn: “Sono sprofondato e ho pensato che mi avessero mangiato”.

Consiglio per i forzati dei precedenti mitico-letterari. Quella di Pinocchio e Geppetto non era una balena e nemmeno quella di Giona. Tassonomicamente: il burattino è ingoiato da un mostro marino detto Pesce-cane “con la bocca spalancata come una voragine, e tre filari di zanne, che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte”. Giona è inghiottito invece da un “gran pesce” inviato dal Signore, senza ulteriori specificazioni nella Bibbia.