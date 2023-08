Donna resta incastrata con i capelli in una poltrona massaggiante posizionata in una stazione del treno in Cina. In molti intervengono per aiutare la donna che chiede che le venga tagliata la ciocca rimasta incastrata nella sedia.

I passeggeri intervenuti sul posto sradicano la sedia permettendo così alla donna di perdere solo un po’ di capelli non riportando ulteriore ferite.

La fodera protettiva della sedia era rovinata

La sedia, si è poi scoperto, ha inghiottito i capelli della donna a causa di un danneggiamento della fodera protettiva. Dopo questo episodio si è scoperto che anche le altre sedie avevano lo stesso tipo di danneggiamento provocato con molta probabilità dall’usura. Per questa ragione si è deciso di interrompere tutte le sedie per poterle revisionare.

Non è noto dove sia accaduto. Nell’accompagnare il video è riportato solo che il fatto è avvenuto in una stazione del treno che si trova nel sud-ovest della Cina.