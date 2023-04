C’è un capriolo nel canale Burlamacca a Viareggio (Lucca). L’animale è stato avvistato mentre nuotava dai tanti presenti che passeggiavano lungo il molo, rimasti a dir poco sorpresi. Sui social sono diversi i video che immortalano la scena.

L’animale ha nuotato fino alla zona portuale ed è stato ritrovato incagliato nei pressi di un cantiere, dove è stato tratto in salvo dalle guardie eco-zoofile insieme ai militari della Guardia Costiera.

Il capriolo è in buone condizioni di salute ed è stato rimesso in libertà per raggiungere la macchia lucchese, da dove probabilmente è arrivato. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

Di seguito il video caricato su YouTube da NoiTv ReteVersilia