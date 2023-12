Cardi B canta Get Up 10 all’evento “In The Mix”, il festival musicale visibile solo su Tik Tok VIDEO

Cardi B, la rapper nata nel Bronx ormai lanciatissima, è stata la protagonista dell’evento inaugurale di musica dal vivo globale di TikTok, “In The Mix”. L’evento, scrive Hindustan Times, si è tenuto allo Sloan Park di Mesa, in Arizona, il 10 dicembre 2023. “In The Mix” non è un festival musicale: si tratta di un evento a suo modo rivoluzionario, che è stato progettato per dare vita all’esperienza virtuale del feed “For You” di TikTok (ossia i video di tendenza che l’app sceglie per te inviandoli come suggerimenti ndr). Per vedere le star esibirsi l’unico modo è stato tramite l’app.

Cardi B protagonista dell’evento “In The Mix” di Tik Tok

Al festival, oltre a Cardi B, si sono esibiti artisti legati al mondo del rap: Anitta, Charlie Puth e Niall Horan.

Cardi B ha cantato il suo successo “Get Up 10” tratto dal suo album di debutto “Invasion of Privacy”- Il brano è diventato un inno generazionale grazie al suo testo crudo e onesto.

TikTok ha spiegato che “TikTok In The Mix” è sostanzialmente “la pagina For You che prende vita”. I fan che hanno partecipato all’evento hanno potuto acquistare i biglietti in prevendita solo tramite l’applicazione TikTok e sul sito ufficiale di TikTok in the Mix.

L’organizzazione di un evento di questo tipo non rappresenta una novità. TikTok, negli ultimi anni è stata fucina di molti dei fenomeni musicali più importanti del mondo. L’app ha anche contribuito al successo mondiale di molti artisti.