Un’aggressione violenta, consumatasi in pochi istanti, ha sconvolto il quartiere Borgo Vittoria di Torino. Tre giovani di origine egiziana hanno teso un agguato a un uomo, colto di sorpresa mentre tornava dal mercato con le buste della spesa tra le mani. L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza della via, fornendo prove decisive per l’identificazione dei colpevoli.

L’agguato in strada

Era metà mattina quando l’uomo, dopo essersi preso cura dei suoi anziani genitori, è uscito per fare acquisti. Mentre percorreva la strada, due giovani lo hanno superato, lasciando un terzo alle sue spalle. Uno dei due si è poi posizionato alla fine della via per fare da palo, mentre l’altro si è avventato sulla vittima. Scaraventandolo a terra e colpendolo ripetutamente, i rapinatori hanno cercato di sottrargli il borsello. Nonostante la brutale aggressione, l’uomo è riuscito a trattenere il suo borsello. Tuttavia, i malviventi sono riusciti a strappargli una collanina d’oro prima di fuggire in direzione del mercato.

Grazie alle indagini tempestive della squadra mobile di Torino, i tre aggressori sono stati rintracciati nel giro di poche ore. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, insieme alle testimonianze raccolte, li hanno inchiodati. I responsabili sono ora in carcere, ponendo fine a una vicenda che ha scosso la tranquillità del quartiere.