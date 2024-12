Cosa dice l’oroscopo del 14 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un sabato in cui sarete pronti a elaborare dei piani per il fine settimana ma le responsabilità di lavoro o familiari potrebbero frenare il programma che avete in mente. Per fortuna verrà in soccorso la congiunzione Luna-Giove in Gemelli e tornerà il buonumore, potrete muovervi a vostro piacimento, stringere nuove amicizie. E’ un momento, infine, in cui dovreste condividere le vostre idee con chi sapete può essere d’aiuto a trasformarle in realtà. Le conversazioni saranno promettenti. Amore: in coppia, oggi vi sarà facile appianare eventuali piccole tensioni presenti nella relazione. Soli: c’è la possibilità di conversare con una persona che vi attrae. E’ l’occasione per conoscerla meglio.

Oroscopo 14 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete belle energie, mollare le tensioni ed eventuali frustrazioni vi permetterà di godere di questa giornata. La congiunzione Luna-Giove in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e potrebbe spingere a concedervi una gratificazione: fate bene, lavorate sodo ed è giusto così. Se inoltre avete bisogno di convincere una persona non avrete problemi: non sprecate questa opportunità poiché avrete la possibilità di aumentare le entrate. Amore: in coppia, rendere felice il partner vi piace ma non al punto da rinunciare alle vostre priorità. Soli: potrebbe scattare una forte attrazione ma evitate di diventare possessivi. Lasciate che le cose si svolgano in modo naturale.

Oroscopo 14 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno, è un sabato in cui siete raggianti, affascinanti, potete chiedere ciò che volete poiché otterrete ciò che desiderate. Ma non solo: il telefono sarà bollente: tutti vi cercano, tutti vi vogliono! Il transito è d’aiuto a far crescere la vostra presenza online, ad aggiornare il profilo, a incontrare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, con interessi analoghi ai vostri. Cercate di trarre il massimo da questa bella giornata! Amore: in coppia, sorprendete il partner! E’ un sabato magico per introdurre qualche idea piccantina. Soli: potrebbe esserci stato, o ci sarà oggi, un incontro. Alla nuova conquista evitate di fare subito delle promesse, che non manterrete.

Oroscopo 14 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e vi spinge a seguire la voce del cuore, l’istinto anche se ciò richiederà un impegno emotivo significativo. Soprattutto se ultimamente avete provato incertezza riguardo a qualche cambiamento che avete fatto.. E’ un buon momento per reinventarvi ed esplorare nuove idee. Entrate in contatto con persone che la pensano come voi e otterrete consigli e opinioni fondamentali. Amore: in coppia, potreste pensare che il partner non sia sincero/a: fate attenzione a indulgere in questo tipo di “fantasia”. Soli: rischiate di amare in segreto una persona o fantasticare su una relazione che esiste solo nella vostra immaginazione…

Oroscopo 14 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli,annuncia un bel fine settimana: accettate gli inviti e uscite poiché potrebbero aprirsi nuove porte. Valuterete un’opportunità e vi chiederete se esplorarla ulteriormente. Se l’istinto vi suggerisce di andare avanti, seguitelo! Le vostre speranze non saranno vane: Giove vi coccola e con il passare dei giorni toccherete con mano che in qualsiasi circostanza vi troverete sempre nel posto giusto e nel momento giusto.

Amore: in coppia, la congiunzione Luna-Giove in Gemelli annuncia momenti felici e sensuali con la dolce metà! Soli: avete voglia di stare con gli amici, dare affetto a chi vi sostiene sempre. Il che non impedisce di fare incontri d’amore…

Oroscopo 14 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il forte senso del dovere del vostro segno è noto, vi fate carico di tante responsabilità ma spesso che si tratti di lavoro o vita personale avete la sensazione di non fare mai abbastanza. Oggi proverete sollievo per aver portato a termine quanto dovevate e ciò per voi non ha prezzo. In ogni caso, non dimenticate di distrarvi. La congiunzione Luna-Giove in Gemelli rappresenta un invito a considerare come una priorità tutto ciò che vi piace e vi regala gioia. Amore: in coppia, spaccate il capello in quattro e potreste scatenare una discussione che potrebbe essere evitata. Soli: vi renderete conto che attribuite troppa importanza a un incontro che non porta a nulla, forse è persino negativo.

Oroscopo 14 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Desiderate rafforzare una relazione di lavoro o un’amicizia? La congiunzione Luna-Giove in Gemelli rappresenta un invito a considerarla una nuova avventura e non una situazione che scatena ansia. Più in generale tenete presente che le relazioni che iniziano oggi saranno piacevoli: anche online non abbiate timore di dare il via alle conversazioni! Su un altro piano: potreste decidere di spostarvi per visitare un posto che vi attira da tempo. Vi piacerà. Amore: in coppia, avete l’opportunità di mettere una pietra sopra al passato e consolidare il legame. Se invece nella relazione ci sono difficoltà potreste discutere. Soli: quando meno ve l’aspettate potrebbe arrivare una sorpresa d’amore.

Oroscopo 14 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli accentua la vostra capacità di progredire a patto che siate disposti a rimboccare le maniche e mettervi al lavoro. Tenete presente che più vi impegnerete per raggiungere i vostri obbiettivi e tanto più otterrete splendidi risultati. E’ un sabato, inoltre, in cui potreste anche dedicare del tempo a eliminare dalla casa, degli oggetti che non usate, non vi servono più: proverete soddisfazione, vi sentirete più leggeri. Amore: in coppia, è tempo di mettere le carte in tavola e trovare dei compromessi che vanno bene a entrambi. Soli: vi sembra che non accada nulla eppure oggi potreste incontrare una persona che in seguito conterà molto.

Oroscopo 14 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete impegnato parecchio tempo, energie e probabilmente denaro su un progetto o un nuovo hobby potete star certi che nei prossimi giorni ci sarà una svolta. Ciò che avete intrapreso può aver richiesto molta fatica ma la vostra tenacia e determinazione saranno ripagate! È una fase di cambiamento che potrebbe aprire la strada a nuove opzioni e opportunità. Al contempo con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli sarete in sintonia con le persone care. Amore: in coppia, l’intesa è ottima! Volendo troverete le parole giuste per sistemare alcune divergenze con il partner. Soli: da una conversazione interessante potrebbe sbocciare una bella storia. Dovete soltanto guardarvi intorno.

Oroscopo 14 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore dello stile di vita, la vostra parola chiave di questo sabato è “ordine”: avvertite il forte bisogno di organizzarvi ma cercate di non inseguire la perfezione! Sfruttate il transito per introdurre più comodità ed efficienza nella vostra vita in modo da poter avere più tempo per il benessere, il divertimento, il piacere personale. Potreste inoltre voler rendere più accogliente la casa e sarete pronti a lanciarvi in qualche acquisto. Amore: in coppia, su una questione, con il partner avete punti di vista diversi e affronterete con obbiettività una conversazione. Soli: non vi fate illusioni e sapete a chi concedere o meno la vostra fiducia.

Oroscopo 14 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli, accende la vostra creatività: sarete spinti a impegnare le energie su un progetto che avete a cuore. Tenete presente tuttavia, che trascorrere del tempo con gli amici più cari dovrebbe essere una priorità: chiacchierare con loro, oltre che piacevole, potrebbe permettervi di trovare finalmente la soluzione a un vecchio problema o a sviluppare nuove idee. E una in particolare, nel giro di poco tempo, la trasformerete in realtà. Amore: in coppia, mostrate senza riserve l’amore che provate per il partner: sarete ricambiati con gli interessi! Soli: la congiunzione Luna-Giove annuncia un incontro: il cuore batterà forte, vivrete liberamente le emozioni.

Oroscopo 14 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La situazione domestica forse non è esattamente quella da voi desiderata ma la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore della casa, della famiglia indica che dovete apprezzare ciò che avete. Trascorrere del tempo a mettere ordine, riorganizzare o rinnovare l’abitazione, può essere d’aiuto a sentirvi appagati da ciò che avete realizzato fino a oggi. Su un altro piano: oggi potrebbe riapparire dal nulla una vecchia amicizia e ritroverete immediatamente l’intesa. Amore: in coppia, piccole frustrazioni emotive, problemi familiari, rimane il fatto che avete difficoltà a mantenere l’armonia… Soli: evitate di sognare, rischiate una delusione soprattutto se girate un film mentale.