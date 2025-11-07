Durante la conferenza stampa per l’annuncio del presidente Donald Trump sul taglio dei costi dei farmaci anti-obesità, uno degli ospiti presenti nello Studio Ovale è improvvisamente svenuto. Stando a quanto riferito dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, l’uomo, un rappresentante di un’azienda farmaceutica, è stato prontamente soccorso e ora è “in buone condizioni”. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del presidente Trump, del dottor Mehmet Oz e di vari dirigenti del settore farmaceutico.

Sviene nello Studio Ovale

Mentre il Ceo di Eli Lilly, David Ricks, stava parlando, uno dei partecipanti ha iniziato visibilmente a barcollare. “Stai bene? Gordon, stai bene?”, ha domandato Ricks pochi istanti prima che l’uomo crollasse a terra. Trump si è subito alzato dalla sua sedia dietro al Resolute Desk, mentre il dottor Oz si è precipitato ad aiutare l’uomo svenuto. Dopo diversi minuti la situazione è tornata sotto controllo e la conferenza stampa è ricominciata.

Nei minuti successivi all’incidente, il cui video è poi diventato virale sui social, sul web si è diffuso il nome di Gordon Findlay, dirigente della Novo Nordisk, società produttrice dei farmaci Ozempic, Rybelsus e Wegovy. L’azienda, però, ha smentito ogni coinvolgimento: “I nostri unici rappresentanti presenti erano il Ceo Mike Doustdar e Dave Moore. Speriamo che la persona coinvolta stia bene”, ha precisato la compagnia in una nota inviata a The Post.