Hillary Clinton ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sua deposizione davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che indaga sul caso dell’ex finanziere Jeffrey Epstein. L’ex first lady ha negato con fermezza ogni legame con Epstein, dichiarando di non averlo mai incontrato, di non essere mai salita sul suo aereo né di aver mai visitato le sue proprietà. “Il rapporto di Bill con Epstein si era concluso diversi anni prima che venisse alla luce qualsiasi cosa sulle attività criminali di Epstein e che fosse stato accusato”, ha sottolineato l’ex segretaria di Stato in difesa della posizione di suo marito Bill Clinton, la cui deposizione è attesa nella giornata di oggi.

“Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini”, ha ribadito Clinton, che poi ha aggiunto: “Una commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia, quelli in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi”.