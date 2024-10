Catania, danno fuoco a una 26enne in strada. Il video mentre comprano la benzina al distributore

Ogni tanto ci scordiamo in che Paese viviamo e qual è il Paese reale. A Catania, per esempio, giusto qualche tempo fa, durante una lite per un ragazzino conteso tra due 15enni, due donne (questa è l’accusa) hanno gettato della benzina addosso ad un’altra e poi le hanno dato fuoco.

In queste ore è stato pubblicato anche un video dal sistema di sorveglianza della stazione di servizio di Catania in cui è stato comprata la benzina.

Il video

Nel video si vede un’auto, una piccola utilitaria bianca, ferma: la donna che la guida ha il finestrino abbassato e aspetta che il benzinaio gli consegni una bottiglietta che ha appena riempito di carburante e poi paga in contanti.

La vittima è ricoverata con la prognosi riservata per gravi ustioni sul 20 per cento del corpo nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro.

Il filmato è stato diffuso dalla Questura di Catania, su autorizzazione della Procura che aveva disposto il fermo, eseguito dalla squadra mobile, delle due donne, entrambe di 42 anni. Per loro l’accusa è di tentato omicidio pluriaggravato.