Il Comune di Catania, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato in via Pulacara, nel rione San Giorgio, ha scoperto un particolare “trucco” utilizzato per eludere i controlli relativi all’abbandono irregolare dei rifiuti. Qualcuno, infatti, pare abbia addestrato il proprio cane a gettare i rifiuti per strada. Nel filmato, infatti, si vede un cagnolino di piccola taglia mentre porta in bocca un sacchetto di rifiuti e poi lo deposita in un’area trasformata in una discarica abusiva. Le immagini hanno inoltre confermato che non si tratta di un caso episodico: il cane, infatti, ha percorso lo stesso tratto con i rifiuti per due giorni consecutivi.

“Un comportamento doppiamente scorretto”

La storia è stata riportata sulla pagina Facebook del Comune di Catania con la pubblicazione dei due video in cui il cane deposita il sacchetto della spazzatura e con il commento “l’ingegno non può mai diventare un alibi per l’inciviltà”.

“Il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio, nei quali si vede un cane depositare un sacchetto di rifiuti sulla strada. Una scena che lascia poco spazio ai dubbi: l’animale sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in modo irregolare. Un comportamento tanto furbo quanto doppiamente scorretto, perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole sfruttando l’inconsapevole amico a quattro zampe. Il rispetto del decoro urbano e dell’ambiente è un dovere di tutti”, si legge nel post.