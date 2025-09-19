Romel P. Pigon, un pescatore delle Filippine, si è ritrovato in una situazione alquanto bizzarra dopo aver avuto successo nella cattura di un calamaro gigante. L’animale, intrappolato nell’amo, non si è dato per vinto riuscendo a difendersi: quando il pescatore l’ha tirato fuori dall’acqua, il calamaro ha spruzzato una grande quantità di inchiostro, colpendo in pieno volto l’uomo.

La pesca del calamaro gigante

“Ha mirato benissimo, ottimo lavoro calamaro!”, si legge nella didascalia del video. Il filmato della pesca, che Romel P. Pigon ha girato durante un recente viaggio, è finito virale sul web. Come da lui stesso ha raccontato, il pescatore si era prefissato l’obiettivo di portare a casa 12 chili di calamari da vendere. Tuttavia, le immagini del suo incontro con il calamaro hanno generato un ampio dibattito online riguardo alla pratica della pesca.

Molti utenti, infatti, si sono schierati dalla parte dell’animale: “Se lo merita, lasciateli stare”, ha scritto qualcuno”. “I calamari sono animali davvero intelligenti”, ha commentato qualcun’altro. Un altro utente, preoccupandosi della salute del pescatore, ha scritto: “Ma non è tossico per gli umani?”.