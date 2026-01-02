Chicago, il video della rapina in un negozio di lusso: merce rubata in appena 60 secondi
“Fuori in 60 secondi”. Lo scorso 28 dicembre una banda di rapinatori incappucciati ha preso d’assalto un negozio di articoli di lusso nella zona nord-ovest di Chicago. L’intera rapina è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano sei uomini che entrano nel negozio a grande velocità e con la stessa rapidità e precisione, figli di una palese premeditazione, saccheggiano la merce in appena un minuto.
Il video della rapina lampo
La polizia ha poi riferito che l’allarme è stato lanciato da un residente che viveva al piano di sopra: l’uomo ha sentito le urla provenire dal negozio e poi il rumore assordate di due auto che si allontanavano a grande velocità dal luogo della rapina. Le forze dell’ordine hanno quindi avviato le indagini partendo proprio dalle immagini fornite dalla telecamera di sicurezza.