“Fuori in 60 secondi”. Lo scorso 28 dicembre una banda di rapinatori incappucciati ha preso d’assalto un negozio di articoli di lusso nella zona nord-ovest di Chicago. L’intera rapina è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano sei uomini che entrano nel negozio a grande velocità e con la stessa rapidità e precisione, figli di una palese premeditazione, saccheggiano la merce in appena un minuto.

Il video della rapina lampo

La polizia ha poi riferito che l’allarme è stato lanciato da un residente che viveva al piano di sopra: l’uomo ha sentito le urla provenire dal negozio e poi il rumore assordate di due auto che si allontanavano a grande velocità dal luogo della rapina. Le forze dell’ordine hanno quindi avviato le indagini partendo proprio dalle immagini fornite dalla telecamera di sicurezza.