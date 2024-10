Chiude “per scherzo” il compagno in una valigia e lo lascia morire filmando il tutto

La tragica vicenda di Sarah Boone ha avuto luogo a Winter Park, in Florida, quando una serata di divertimento tra la donna di 46 anni e il suo fidanzato, Jorge Torres Jr., di 42 anni, si è trasformata in un incubo. Dopo una notte di alcol e giochi, Boone ha chiuso Torres in una valigia, ma quando si è svegliata il mattino seguente, ha scoperto che il suo compagno era morto. Questo drammatico episodio potrebbe costarle una condanna all’ergastolo.

Il video inquietante

Nei giorni scorsi, è emerso un video girato con il cellulare di Boone, in cui la donna ride e conversano con Torres mentre lui è intrappolato nella valigia blu. Le suppliche disperate di Torres, che chiede: “Sarah, non riesco a respirare”, risuonano inquietanti, mentre Boone risponde con frasi aggressive e sarcastiche. La clip di un minuto e mezzo mostra la valigia capovolta sul tappeto, con Torres che si muove dentro, cercando di liberarsi.

Durante il video, Boone esprime il suo disprezzo nei confronti di Torres, dicendo: “È colpa tua” e “Probabilmente dovresti chiudere quella caz*o di bocca. Shhh…”, mentre il compagno continua a lottare per la sua vita. Le immagini hanno scosso l’opinione pubblica, alimentando un crescente senso di orrore per la situazione.

La dinamica della tragedia

Secondo il racconto di Boone, quella sera i due stavano bevendo vino, lavorando a un puzzle e dipingendo, quando è emersa l’idea di giocare a nascondino. Sarah ha dichiarato di aver “infilato” Torres nella valigia, pensando che sarebbe stato un gioco innocente. Dopo avergli lasciato “due dita fuori”, si è addormentata, convinta che lui potesse facilmente uscire. La sua negligenza si è trasformata in un tragico errore.

Al risveglio, la donna ha trovato Torres privo di sensi e ha subito chiamato i soccorsi. Dopo l’arresto, Boone è stata accusata di omicidio di secondo grado. Nonostante si sia dichiarata non colpevole, la donna ha cambiato avvocato più volte, causando ritardi significativi nel processo.