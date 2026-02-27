Al termine del suo viaggio in Cina, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha visitato il polo tecnologico di Hangzhou, una città di circa 12,6 milioni di abitanti e sede per le aziende high-tech. Merz ha poi visitato la sede di Unitree Robotics, un produttore cinese di robot umanoidi, e quella di Siemens Energy. Il cancelliere è stato accolto dalla danza di alcuni robot umanoidi e ha poi assistito a un incontro di pugilato tra robot alti 1,30 metri. La visita nel polo tecnologico cinese arriva il giorno dopo l’incontro a Pechino con il presidente Xi Jinping e con il premier Li Qiang.