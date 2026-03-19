Di recente, l’azienda cinese Galbot ha diffuso un video del primo robot umanoide capace di giocare a tennis. Basato su LATENT, un algoritmo avanzato di pianificazione e controllo del corpo in tempo reale, il robot ha una capacità di reazione sorprendente coordinando movimenti complessi con grande precisione. Il robot, come si vede nel video, ha eseguito alcuni scambi prolungati e piuttosto dinamici contro il suo avversario umano, adattandosi ai colpi e rispondendo con una certa naturalezza.