Nelle scorse ore, la provincia cinese centrale dell’Hubei è stata colpita da un violento tornado che ha causato distruzione e la morte di almeno otto persone, con venti fino a 149 km/h. Un video amatoriale, nel quale viene mostrato il vortice mentre attraversa l’area urbana, ha documentato il passaggio del tornado sulla città di Ezhou, dove i forti venti hanno ribaltato auto e scoperchiato alcuni edifici. Sono stati segnalati danni significativi anche nelle città di Huangshi, Huanggang, e Xianning.