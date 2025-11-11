Lo scorso 8 novembre, durante un evento pubblico nella città di Suzhou, in Cina, una poliziotta in moto ha travolto tre bambini presenti in prima fila. Il video dell’incidente è diventato virale sui social, alimentando numerose polemiche riguardo al comportamento dell’agente che, dopo l’impatto, sembra controllare le condizioni della moto piuttosto che quelle dei bambini appena investiti.

Il video dell’incidente

Durante l’evento “Peaceful China” i presenti hanno visto sfilare su un percorso gli agenti di polizia in moto. Uno di loro, però, pare abbia perso il controllo della sua moto schiantandosi goffamente contro le persone presenti in prima fila, in larga parte occupata dai più piccoli. Almeno tre bambini sono stati investiti dalla poliziotta, tra le urla della folla. Fortunatamente, data la bassa velocità della moto, i tre bambini si sono rialzati senza riportare ferite. L’agente di polizia si è poi fermata poco più avanti, preoccupata delle condizioni della propria moto mentre alle sue spalle altri agenti hanno soccorso i bambini investiti. Il suo comportamento, documentato con un video, ha indignato molti utenti, mentre altri hanno reagito all’accaduto con ironia.