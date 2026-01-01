Sale la tensione tra Cina e Taiwan, dopo che il governo cinese ha annunciato l’inizio delle esercitazioni militari intorno all’isola. Taiwan, infatti, ha affermato di aver rilevato 89 aerei militari cinesi e 28 imbarcazioni nel proprio territorio, condannando le esercitazioni e accusando la Cina di “intimidazione militare”. Secondo quanto comunicato dal Comando delle zone orientali dell’Esercito popolare di liberazione, l’esercito cinese “utilizza cacciatorpediniere, fregate, caccia, bombardieri e droni” nell’ambito delle esercitazioni militari, che comprendono “colpi con munizioni vere su bersagli marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan”.

Il video delle esercitazioni militari cinesi

Taipei, condannando le esercitazioni, ha annunciato a sua volta il dispiegamento di forze in risposta alle manovre cinesi: “Sono state dispiegate forze appropriate”, ha dichiarato l’esercito taiwanese. La Cina ha poi lanciato un avvertimento contro le “forze esterne” che sostengono Taiwan, dopo aver lanciato esercitazioni intorno all’isola che, a suo dire, simulerebbero un blocco dei suoi porti chiave. In una conferenza stampa ordinaria, il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, ha dichiarato che qualsiasi tentativo di fermare l’unificazione di Taiwan con la Cina continentale è destinato al fallimento.

La Cina ha intensificato le esercitazioni di accerchiamento di Taiwan già dal 2022. Le ultime, denominate “Just Mission 2025” sono divise in cinque blocchi attorno all’isola, tra cui lo Stretto di Taiwan, a nord, sud-ovest, sud-est ed est di Taiwan.