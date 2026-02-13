In un cantiere di una stazione della metropolitana di Shanghai si è aperta improvvisamente una grande voragine che ha inghiottito una vasta sezione di una strada principale. L’incidente ha provocato panico tra automobilisti e passanti, eppure non si segnalano vittime né feriti. L’incidente è avvenuto durante i lavori di costruzione all’estremità di ricezione della linea destra del tratto di tunnel tra la stazione Qixin Road e la stazione Xinjian Road. Le autorità locali hanno immediatamente chiuso la zona e avviato i lavori di messa in sicurezza, mentre le immagini della voragine, che ha inghiottito l’asfalto e il marciapiede, sono diventate virali sui social.