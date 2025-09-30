In Cina, nella provincia montuosa di Guizhou, è stato di recente inaugurato il Huajiang Grand Canyon, il ponte più alto del mondo. Questa opera ingegneristica senza precedenti, frutto di tre anni di lavoro, è sospesa a 625 metri sopra il fiume Beipan. “L’apertura del ponte Huajiang Grand Canyon riduce i tempi di percorrenza tra le due sponde da due ore a due minuti”, ha dichiarato Zhang Yin, capo del dipartimento provinciale dei trasporti. All’inaugurazione si è presentata una folla di curiosi, tra cui anche gli ingegneri del progetto e i funzionari locali, che hanno espresso il loro orgoglio e grande entusiasmo per questa mastodontica impresa in alcune interviste ai media statali.

Un ponte innovativo

Questo ponte, oltre a spiccare per la sua altezza da record, presenta anche diverse interessanti innovazioni, tra cui il sistema di “smart cables” incorporati nei cavi principali, che monitorano in tempo reale pressione, temperatura e umidità attivando deumidificatori automatici, ma anche soluzioni antivento, materiali ad altissima resistenza e strumenti di precisione guidati da droni e satelliti.

Questa struttura, che attraversa il grand canyon di Huajiang, soprannominato “la crepa della Terra”, è lunga circa 2.890 metri e ospita anche ascensori panoramici, sale di osservazione in vetro e spazi per sport estremi, oltre a un bar sulla sommità delle torri. La provincia meridionale del Guizhou ospita anche il Beipanjiang, alto 565 metri, ora il secondo ponte più alto del mondo dopo l’inaugurazione del Huajiang Grand Canyon.