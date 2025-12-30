In Cina, nei giorni scorsi, la prima nevicata del mese ha ricoperto le antiche pietre della Grande Muraglia, uno dei simboli più iconici della storia e della cultura mondiale. Nonostante la bellezza e il paesaggio mozzafiato, arricchito da uno scenario totalmente imbiancato, i turisti che sono venuti a visitarla hanno dovuto fare i conti con un sottile ma insidioso strato di neve e ghiaccio che li ha messi a dura prova.

Neve e ghiaccio sulla Grande Muraglia

Sul web sono circolati diversi video, diventati virali, in cui si vedono i visitatori mentre tentano di rimanere in equilibrio, procedendo a piccoli passi e aggrappandosi alle ringhiere. Alcuni turisti, però, sono scivolati rovinosamente sul ghiaccio, mentre altri si sono fermati spaventati dal percorso insidioso.