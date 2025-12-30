Cina, neve e ghiaccio sulla Grande Muraglia: il video dei turisti che tentano di rimanere in equilibrio
In Cina, nei giorni scorsi, la prima nevicata del mese ha ricoperto le antiche pietre della Grande Muraglia, uno dei simboli più iconici della storia e della cultura mondiale. Nonostante la bellezza e il paesaggio mozzafiato, arricchito da uno scenario totalmente imbiancato, i turisti che sono venuti a visitarla hanno dovuto fare i conti con un sottile ma insidioso strato di neve e ghiaccio che li ha messi a dura prova.
Neve e ghiaccio sulla Grande Muraglia
Sul web sono circolati diversi video, diventati virali, in cui si vedono i visitatori mentre tentano di rimanere in equilibrio, procedendo a piccoli passi e aggrappandosi alle ringhiere. Alcuni turisti, però, sono scivolati rovinosamente sul ghiaccio, mentre altri si sono fermati spaventati dal percorso insidioso.