Il ponte in costruzione di Yuegang, situato nella contea cinese di Xiangshui, ha ceduto ed è crollato nel fiume sottostante causando la morte di almeno due operai. Altre tre persone risultano al momento disperse. A causare il cedimento di un’ampia sezione del fiume è stato il crollo improvviso della campata principale di 95 metri. Le squadre di emergenza stanno continuando le ricerche dei tre colleghi di cui non si hanno notizie, mentre sul web è stato diffuso il video delle conseguenze del crollo improvviso nel cantiere.