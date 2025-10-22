Il giornalista americano Jasper Nathaniel ha diffuso su X un video girato nella zona di Turmus Ayya, in Cisgiordania. Nelle immagini viene documentato l’attacco di alcuni coloni israeliani mascherati contro i contadini palestinesi durante la raccolta delle olive. Il giornalista ha raccontato di aver chiesto supporto ad alcuni soldati israeliani per far fronte all’arrivo di un gruppo di coloni che aveva bloccato l’uscita dall’uliveto. “Mi sono erroneamente fidato di loro. In realtà ci avevano lasciati soli con i coloni che, poco dopo, ci hanno testo un’imboscata lanciando pietre, bastoni ed altri oggetti”, ha dichiarato Nathaniel.

L’attacco dei coloni israeliani

Il video, che è stato girato lo scorso 19 ottobre ma che ha iniziato a circolare online solo nelle ultime ore, mostra il momento in cui un colono armato di bastone colpisce con violenza un’anziana contadina e successivamente altri contadini della zona, prima di colpire anche l’auto sulla quale era a bordo il giornalista. Il reporter è poi intervenuto per aiutare le vittime, cercando di fermare la violenza. Secondo i dati diffusi dalla Commissione per la resistenza al muro e alle colonie, guidata da Mu’ayyad Shaaban, dall’inizio della stagione della raccolta delle olive sono stati registrati 158 attacchi contro contadini palestinesi nell’intera Cisgiordania occupata.