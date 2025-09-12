Mercoledì 10 settembre, un’autocisterna che trasportava 50mila litri di carburante si è ribaltata ed è esplosa sotto un cavalcavia autostradale a Città del Messico. L’incidente, avvenuto nel quartiere di Iztapalapa, ha provocato la morte di almeno 4 persone, mentre altre 90 sono rimaste ferite. Al momento le cause del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento.

Autocisterna si ribalta ed esplode

Subito dopo l’esplosione dell’autocisterna, sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, i vigili del fuoco e le unità di protezione civile, che hanno evacuato la zona per motivi di sicurezza. Nelle immagini diffuse sui social si vede il mezzo che si rovescia su un fianco, mentre il carburante prende fuoco poco dopo, con le fiamme che avvolgono le auto nelle vicinanze. La strada, una delle principali rotte per Puebla, è stata riaperta in serata dopo che i vigili del fuoco hanno domato l’incendio.

Clara Brugada, sindaca di Città del Messico, ha diffuso la notizia su X e ha poi incontrato la stampa insieme ai responsabili della Sicurezza cittadina e della Protezione civile. Dieci dei feriti sono già stati dimessi, mentre per gli altri è stato diffuso un elenco preliminare dei ricoverati, che sarà aggiornato in base all’evoluzione delle loro condizioni.