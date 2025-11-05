Lo scorso martedì, al termine di un evento pubblico a Città del Messico, un uomo, forse ubriaco, si è avvicinato alla presidente Claudia Sheinbaum. In un video, diventato virale sul web, lo si vede mentre abbraccia da dietro la presidente, cingendole le spalle con un braccio. L’uomo, mentre Sheinbaum provava a parlare con i cittadini, ha poi provato perfino a baciarla sul collo, mentre continuava ad allungare le mani sul suo corpo.

Claudia Sheinbaum molestata in pubblico

La presidente, mantenendo un sorriso rigido, ha cercato di allontanare le mani dell’uomo che la stava molestando in pubblico. Immediato l’intervento di un funzionario che ha fermato l’uomo. L’episodio ha poi generato un’ondata di indignazione online, con migliaia di utenti che hanno chiesto l’identificazione e la punizione del molestatore. Molti utenti, inoltre, hanno sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza presidenziale durante gli eventi pubblici. Questo episodio, infatti, ha messo in luce una possibile falla nei protocolli di protezione. Né la Presidenza del Messico né il Ministero della Sicurezza Civile hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.