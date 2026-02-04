Claudio Lippi, una delle icone della tv italiana, è apparso in un video sul suo nuovo profilo Instagram in cui ha salutato tutti smentendo le voci che circolano su di lui. Queste le sue parole: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva”.

Lippi ha computo 81 anni lo scorso giugno e vanta una carriera televisiva e musicale lunga 60 anni. Nel suo primo video dopo un lungo silenzio digitale durato 21 anni, il conduttore appare affaticato e magro.

Queste le sue parole: “Ho una lunga storia da raccontarvi, se iniziamo oggi, non so se arriviamo a Ferragosto. Voglio farmi conoscere direttamente per quello che sono. Dire la verità è essenziale per me. Credo nel rispetto e nella dignità. Non voglio fare la vittima, ma dirvi solo che ci sono”.

Rispondendo a commenti e domande promette di essere ancora attivo aggiungendo che la parola “pensione” lo fa sorridere. Poi confessa un disagio verso la tv attuale: “Non mi adatterò a fare cose che non corrispondono alla verità e alla dignità, parole scomparse dai nostri vocabolari”. Riferendosi al caso Corona, Claudio Lippi conclude: “Spero vi sia chiaro che questo è un modo per sentirmi vivo, perché sono vivo”.