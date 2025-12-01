I finanzieri della dogana all’aeroporto di Palermo a Punta Raisi ne hanno viste di ogni tipo, ma questa sembra eccedere la più fervida immaginazione. Il bagaglio di un viaggiatore palermitano proveniente dalla Thailandia, sottoposto a controllo di routine, ha rivelato qualcosa di impressionante, anche per gli stomaci più attrezzati.

Un raro “Crocodylia spp”, specie in estinzione

Nientemeno che la testa di un coccodrillo. E non un di coccodrillo qualsiasi, bensì del raro “Crocodylia spp”, specie in via di estinzione e per questo superprotetto dalle leggi e in particolare dalla Convenzione di Washington (CITES).

La testa era essiccata, grossolanamente infilata dentro a una busta giusto per eludere qualche sguardo interrogativo. L’uomo rischia una multa esosissima (da 20mila a 200mila euro). La testa gli è stata sequestrata.