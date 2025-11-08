Alla vigilia della COP30 di Belém, in Brasile alcuni attivisti di Oxfam hanno protestato indossando le maschere caricaturali dei leader mondiali, tutti rappresentati colpevolmente “addormentati” di fronte al cambiamento climatico. “Sembra che i leader mondiali stiano facendo un pisolino mentre il pianeta brucia. È ora di svegliarsi e far pagare chi inquina”, ha dichiarato Viviana Santiago, direttrice di Oxfam e promotrice della protesta.

La protesta di Oxfam

Gli attivisti hanno indossato teste giganti raffiguranti, per esempio, Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump e Keir Starmer, tutti nelle pose più rilassate, tra amache e poltroncine ultra-comode, al fianco di un’enorme sveglia. L’azione simbolica vuole infatti denunciare la lentezza con cui i governi stanno affrontando la crisi climatica. Secondo gli attivisti, i nuovi piani presentati quest’anno non sono sufficienti a invertire la tendenza, e servono interventi immediati per ridurre le emissioni e proteggere le comunità più vulnerabili.

Intanto, la città di Belém si prepara ad accogliere oltre 50 Capi di Stato e di governo e decine di migliaia di delegati provenienti da 170 Paesi. Le autorità brasiliane hanno mobilitato oltre 10mila agenti e 7mila soldati per garantire la sicurezza di quella che il presidente Lula ha più volte definito “la COP della verità”.