Una coppia viene ripresa mentre fa sesso davanti alla finestra a Double Bay, una zona esclusiva di Sydney in Australia. E’ accaduto nei giorni scorsi: l’appartamento si trova di fronte al famoso pub Golden Sheaf di Double Bay su New South Head Road, una delle strade più trafficate e prestigiose della periferia orientale. La coppia consuma un atto sessuale davanti ad una porta finestra incurante del fatto che possa essere vista. La giornata in cui è accaduto il fatto, pur essendo invernale, è soleggiata.

Coppia fa sesso davanti alla finestra a Sydney: il video è virale

Il Daily Mail (il video è stato ripreso da vari giornali tra cui il tedesco Bild) ha svelato che la persona coinvolta è un professionista di successo consapevole che il video sia diventato virale. L’appartamento è molto prestigioso e viene affittato a 895 dollari australiani a settimana (circa 530 euro ndr). Il palazzo è molto prestigioso: ci sono uffici, ci vive un chirurgo plastico, uno psicologo e un chiropratico.

“È tutto ciò di cui tutti parlano in zona”

La coppia ha ovviamente attirato l’attenzione dei residenti vicini, dei commensali dei ristoranti e dei commercianti. “È tutto ciò di cui tutti parlano in zona”, ha detto un imprenditore locale al Daily Mail. L’appartamento, dopo l’episodio ha ora le tende chiuse e appare disabitato. In molti si chiedono quindi se i due protagonisti del filmato siano una coppia o abbiano avuto solo un incontro occasionale.

L’unica cosa nota è il fatto che il video è diventato virale dopo essere stato condiviso sul popolare account di social media Brown Cardigan. “Barbie & Ken: edizione Double Bay”, è la didascalia che accompagna la clip “bollente”.