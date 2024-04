Mal d’amore dalla Cina, con lieto fine (dipende). Non poteva dunque che riuscire virale per ogni dove sull’internet il video che mostra un agente ferroviario, o come si traduca un “train officer”, mentre salva, placcandolo, un piccolo Werther dell’Hebei, nel nord della Cina, che sembrava sul punto di gettarsi sotto a un treno alla stazione dopo una lite con la fidanzata.

Al ragazzo la guardia ha salvato la vita con encomiabile prontezza. Zelante, l’ha poi subito portato al commissariato locale. Perché l’hai fatto, non sai che saltare sui binari è reato? La domanda al reprobo è parte di un vero e proprio interogatorio, con tanto di richiesta di pentimento. Il giovane che forse stava solo traccheggiando un po’ sul limite della banchina, magari cercava solo di attirare l’attenzione, goffo tentativo di gettare via da sè qualche frustrazione amorosa.

Gli hanno detto sette giorni di detenzione.